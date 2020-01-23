23 января — Dow Jones. Китай вновь борется с опасной респираторной инфекцией перед Новым годом по лунному календарю, когда сотни миллионов людей едут домой или за рубеж.

Пока что хорошая новость состоит в том, что новый коронавирус, который возник в Ухане, одном из городов центрального Китая, судя по всему, менее заразен, чем острый респираторный синдром (SARS), который перешел от животных к человеку в южной провинции Китая Гуандун в начале 2000 годов и унес жизни 700 человек.

Плохая же новость состоит в том, что транспортная инфраструктура Китая, особенно скоростная железная дорога, сейчас намного лучше развита, чем это было во время эпидемии SARS. Поэтому коронавирус, вероятно, будет распространяться быстро. Экономика Китая также стала намного больше зависеть от услуг и потребительских расходов, чем в начале 2000-х годов. В разгар эпидемии 2003 года годовой рост розничных продаж упал почти в два раза.

Таким образом, экономика Китая сейчас намного уязвимее, чем во время эпидемии SARS. Ключевое значение будет иметь то, как быстро власти смогут взять распространение инфекции под контроль.

После сдержанной первой реакции Пекин начал предпринимать активные меры для сдерживания инфекции, включая закрытие транспортных узлов на въезде и выезде из Уханя, начиная с утра четверга. Но многие жители города, вероятно, уже выехали на празднование Нового года, которое официально начинается в пятницу. Зафиксированы уже сотни инфицированных. По информации Caixin, врачи города Ухань считают, что в конечном итоге число инфицированных может превысить 6000. В период эпидемии SARS число зараженных в мире достигло 8000.

Экономика Китая вышла из турбулентного 2019 года в неплохой форме, но потребительские расходы по-прежнему уязвимы. Признаки восстановления промышленности и рынка труда пока не отражаются на заработной плате. Реальный располагаемый доход на душу населения в 2019 году вырос всего на 5,8%, и это представляет собой самый слабый рост с 2013 года.

Одной из причин слабости потребительского сектора стала эпидемия свиного гриппа, который вызвал чрезмерный рост цен на свинину. За последние месяцы фермеры, очевидно, преуспели в восстановлении популяции свиней, поэтому проблема вскоре может решиться. Новый удар по потребителям в виде коронавируса – последнее, в чем нуждается экономика.

В начале 2000-х годов доля потребительских расходов в экономическом росте Китая в среднем составляла 40%-50%. В настоящее время эта доля составляет около 60%. В 2003 году, когда произошла вспышка эпидемии SARS, эта доля упала до 35%.

Путешествия сейчас также стали более важным фактором. Туризм и связанные с ним сектора составляют около 5% от ВВП против 2% в 2003 году, отмечают в Commerzbank.

Потребительские расходы в стране быстро восстановились во второй половине 2003 года, но их падение на пике эпидемии было головокружительным.

— Автор Nathaniel Taplin, nathaniel.taplin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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