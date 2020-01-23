МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в декабре ускорило рост в годовом выражении до 2,1% с ноябрьских 0,3%, по итогам 2019 года увеличение промпроизводства составило 2,4%, сообщает Росстат.

В месячном выражении рост промпроизводства в декабре составил 8,9% после снижения на 2,5% в ноябре.

"Индекс промышленного производства составил: в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 102,4%; в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года – 102,1%; в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года – 108,9%", — говорится в сообщении.

За прошедший год позитивную динамику продемонстрировали все сферы промышленного производства за исключением водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (снижение 0,3% к показателю прошлого года). Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,1% к 2018 году) и обрабатывающих (2,3% по сравнению с 2018 годом) отраслей. В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 0,4%.

Рост промпроизводства в РФ по итогам 2018 года составил 2,9% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал рост промышленного производства по итогам 2019 года на 2,3%.