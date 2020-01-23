МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 10 по 17 января выросли на 0,25% и составили 558,9 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 17 января составил 558,9 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов США, или на 0,3%, в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.