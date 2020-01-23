КИЕВ, 23 янв — ПРАЙМ. Украина в 2020 году должна выплатить 16,4 миллиарда долларов госдолга, пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 миллиарда долларов, сообщается в прогнозе, опубликованном на сайте министерства финансов Украины.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году треть бюджета страны пойдет на погашение госдолга. В госбюджете на 2020 год объем выплат по госдолгу оценивается в 423,6 миллиардов гривен (17,3 миллиарда долларов), из них 282,1 миллиардов гривен (11,5 миллиарда долларов) – погашение основной суммы и 141,5 миллиардов гривен (5,8 миллиарда долларов) – выплата процентов.

Согласно прогнозу, всего в текущем году страна должна выплатить 400,7 миллиарда гривен (около 16,4 миллиарда долларов), из них 169,24 миллиарда гривен (около 6,9 миллиарда долларов) внешнего долга и 231,46 миллиарда гривен (около 9,5 миллиарда долларов) внутреннего.

В документе говорится, что в первом квартале Киеву необходимо будет выплатить 108,24 миллиарда гривен (около 4,4 миллиарда долларов), а во втором — 101,97 миллиарда гривен (около 4,2 миллиардов долларов). Пиковые выплаты приходятся на третий квартал, тогда стране необходимо будет выплатить 153,83 миллиарда гривен (около 6,3 миллиардов долларов). В четвертом квартале Украине придется выплатить 36,66 миллиарда гривен (около 1,5 миллиардов долларов).

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что госдолг страны в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в 2020 году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП. По последним данным Минфина, по итогам ноября 2019 года размер госдолга Украины составил 82,83 миллиарда долларов в эквиваленте.