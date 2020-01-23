МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Росстат начиная с отчета за этот январь будет использовать 2018 год в качестве базисного при расчете индексов производства, сообщает ведомство.

"Данные об индексе промышленного производства за январь-декабрь 2019 года сформированы на основе 2010 базисного года. С отчета за январь 2020 года в качестве базисного года при расчете индексов производства будет применяться 2018 год", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, промышленное производство в РФ по итогам 2019 года выросло на 2,4%. Рост промпроизводства в РФ по итогам 2018 года составил 2,9%. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал рост промышленного производства по итогам 2019 года на 2,3%.