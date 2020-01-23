ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) рассматривает возможность выпуска еврооблигаций в 2020 году, сообщил журналистам президент компании Григорий Федоришин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, компании интересен выход на долговые рынки, в частности, в связи с активной реализацией инвестпрограммы и реализацией дивидендной политики.

"Мы рассматриваем разные инструменты: и рублевые бонды мы смотрим, и евробонды — и чистые евро, и своп доллара с евро. То есть сейчас идет выбор опции, и я думаю, что большой шанс, что мы на долговом рынке в этом году появимся", — сказал Федоришин.

Он не стал раскрывать объем планируемых заимствований, отметив лишь, что компания "старается брать длинный долг, 5-7 лет".

В мае минувшего года НЛМК успешно разместил семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4,7% годовых. Финальная книга заявок была представлена широким кругом международных инвесторов, в том числе из Великобритании (40%), Европы (27%), США (15%), России (15%) и других стран. По состоянию на 30 сентября 2019 года чистый долг НЛМК составил 1,736 миллиарда долларов, увеличившись в течение третьего квартала на 34%. Общий долг снизился на 4%, до 2,677 миллиарда долларов в связи с плановым погашением семилетнего выпуска еврооблигаций на сумму 146 миллионов долларов.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.