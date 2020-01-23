МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 января, увеличилось на 6 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 211 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя до 215 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен с 204 до 205 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось с пересмотренного показателя прошлой недели на 3,25 тысячи, до 213,25 тысячи. Показатель был пересмотрен в сторону повышения — до 216,5 тысячи с 216,25 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 января, уменьшилось на 37 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,731 миллиона человек. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону повышения — до 1,768 миллиона с 1,767 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.