ЛОНДОН, 23 янв — ПРАЙМ. Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) рекомендует финансовым компаниям и банкам оставаться готовыми к возможному выходу из ЕС без заключения соглашения в конце текущего года, сообщила исполнительный директор FCA по международному сотрудничеству Наусика Делфас, выступая в четверг в Лондоне.

"Компаниям следует быть уверенными, что они готовы к различным сценариям, которые могут произойти в конце 2020 года", — предупредила она.

Ранее финансовые власти Британии и ЕС согласовали шаблон будущего возможного меморандума о взаимопонимании, предполагающего обмен информацией между финансовыми регуляторами сторон в случае Brexit без сделки.

В ходе предстоящих переговоров сторонам предстоит решить вопросы, касающиеся доступа финансовых компаний из ЕС на рынки Британии и "европейских паспортов" участников рынка.

Великобритания покинет ЕС 31 января, после чего начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В этот период стороны будут вести торговые переговоры.

Ожидается, что во время переходного режима финансовые и страховые компании, инвестфонды и банки Британии и ЕС будут продолжать иметь беспрепятственный доступ к услугам и торговым платформам друг друга.