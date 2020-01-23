МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) начал пересмотр стратегии монетарной политики, последние изменения в которой были приняты в 2003 году, говорится в релизе регулятора.

"Поскольку в нашей экономике происходят сильные изменения, пришло время пересмотреть стратегию, чтобы убедиться, что мы выполняем свои обязанности в соответствии с интересами европейцев", — приводятся там же слова главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Ожидается, что пересмотр завершится в конце года.

Стратегия монетарной политики была принята ЕЦБ в 1998 году, и некоторые ее элементы были уточнены в 2003 году.

С 2003 года экономика еврозоны и мировая экономика претерпели сильные структурные изменения: темпы роста мировой экономики снизились на фоне замедления производительности и старения населения, а финансовый кризис привел к снижению ставок ЕЦБ и других центральных банков, поясняет регулятор.

Ранее в четверг совет управляющих ЕЦБ на своём заседании сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.