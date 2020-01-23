МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Курс евро заметно снижается по отношению к доллару после заседания совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и комментариев главы регулятора Кристин Лагард о монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.33 мск курс евро к доллару снижается до 1,1045 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1091 доллара. Курс доллара к иене понижается до 109,44 иены к уровню предыдущего закрытия в 109,83 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 97,72 пункта.

В центре внимания валютных инвесторов — прошедшее в четверг заседание ЕЦБ. На нём регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. А на последовавшей пресс-конференции Лагард также объявила, что совет управляющих ЕЦБ начал пересмотр стратегии монетарной политики, последние изменения в которой были приняты в 2003 году.

"По сути, она говорила о том, что они переосмысливают некоторые инструменты, которые они использовали в течение почти десяти лет, чтобы безрезультатно повысить инфляцию", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного трейдера Silicon Valley Bank в Калифорнии Миня Трана (Minh Trang).

Курс доллара, в свою очередь, поддерживает макростатистика. Согласно данным министерства труда страны, число заявок на пособия по безработице в США увеличилось до 211 тысяч, что оказалось меньше прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя до 215 тысяч.