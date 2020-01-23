МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Монетарная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) должна еще длительное время оставаться направленной на ускорение инфляции и минимизацию влияния ее низких показателей на экономику, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции в четверг.

В рамках своего заседания управляющих, прошедшего ранее в четверг, ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. На этой отметке ставка находится с марта 2006 года.

"Так как прогноз базовой инфляции остается сдержанным, монетарная политика на протяжении длительного времени должна оставаться соответствующей, чтобы минимизировать давление низкой базовой инфляции и способствовать ее ускорению в среднесрочной перспективе", — отметила Лагард.

По славам главы ЕЦБ, экономические статданные и исследования указывают на стабилизацию динамики роста экономики, которая и в дальнейшем продолжит развиваться умеренными темпами.

При этом Лагард сообщила, что рост ВВП в еврозоне остается умеренным в условиях отсутствия стабильности в мировой торговле. И глобальная неопределенность, по словам главы ЕЦБ, оказала сильное негативное влияние на развитие промышленного сектора.

Поддержку росту экономики еврозоны, по мнению Лагард, будут оказывать благоприятные финансовые условия, рост занятости в сочетании с повышением заработной платы. При этом риски, связанные с внешнеполитическими факторами, растущим протекционизмом и уязвимостью развивающихся рынков сохраняются, хоть они и стали менее выраженными.