МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Аргентины в национальной валюте до уровня "ограниченный дефолт" ("RD") с "СС", а краткосрочный — до "RD" с "C", говорится в релизе агентства.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте подтверждены на уровне "СС" и "С" соответственно.

"Понижение последовало за изменением правительством национальных краткосрочных долговых обязательств, что Fitch счел за "переоформление проблемного долга" (DDE)", — объясняет свое действие агентство.

Fitch также отмечает, что подтверждение долгосрочного рейтинга в иностранной валюте на уровне "CC" указывает на высокую вероятность дефолта по аргентинским обязательствам в иностранной валюте.

Администрация президента Аргентины Альберто Фернандеса намерена реструктурировать свой коммерческий долг к марту. Fitch отмечает, что нельзя исключать риск традиционного дефолта, учитывая жесткие временные рамки для переговоров с держателями облигаций в преддверии огромных выплат по долгам в ближайшие месяцы.

Агентство также указывает, что фактором, который может привести к положительному рейтинговому действию для Аргентины, является уверенность в способности правительства совершить предстоящие платежи по долгам и избегать дальнейших проблемных долговых обязательств.