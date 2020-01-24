МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в декабре 2019 года поднялись на 0,8% в годовом выражении после роста на 0,5% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали роста цен на 0,4%.

В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,1%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в декабре выросли на 0,7% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в декабре выросли также на 0,1%.