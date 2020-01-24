Годовая инфляция в Японии в декабре ускорилась до 0,8% - больше прогноза
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в декабре 2019 года поднялись на 0,8% в годовом выражении после роста на 0,5% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали роста цен на 0,4%.
В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,1%.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в декабре выросли на 0,7% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в декабре выросли также на 0,1%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200124/830838522.html