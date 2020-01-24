МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минэкономразвития Максима Орешкина помощником президента РФ, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента РФ", — говорится в документе.

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Также Путин назначил Владимира Мединского помощником президента РФ.

"Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации", — говорится в тексте указа.

КОЗАК — ТРЕТИЙ ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Указом Путин увеличил число заместителей руководителя администрации президента России до трех.

"Внести в положение об администрации президента Российской Федерации… изменение, заменив в абзаце втором пункта три слова "два заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации" словами "три заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", — говорится в документе.

На пост заместителя главы администрации президента назначен Дмитрий Козак.

"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Настоящие указы вступают в силу со дня подписания.