Орешкин назначен помощником президента РФ
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минэкономразвития Максима Орешкина помощником президента РФ, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента РФ", — говорится в документе.
Также Путин назначил Владимира Мединского помощником президента РФ.
"Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации", — говорится в тексте указа.
КОЗАК — ТРЕТИЙ ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
Указом Путин увеличил число заместителей руководителя администрации президента России до трех.
"Внести в положение об администрации президента Российской Федерации… изменение, заменив в абзаце втором пункта три слова "два заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации" словами "три заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", — говорится в документе.
На пост заместителя главы администрации президента назначен Дмитрий Козак.
"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Настоящие указы вступают в силу со дня подписания.
https://1prime.ru/state_regulation/20200124/830839572.html