МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 24 января, подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).

Напомним, что ранее комитет Европарламента по конституционным вопросам одобрил соглашение об условиях Brexit большинством голосов.

"Сегодня я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", — написал глава Евросовета в своем микроблоге в Twitter.

Накануне в четверг проект закона об условиях выхода Великобритании из состава ЕС получил королевскую санкцию в Великобритании и стал законом.

Европарламент, как ожидается, проголосует по этому вопросу 29 января.

После этого голосования стороны обменяются ратификационными документами.

В 23.00 31 января (02.00 по Москве 1 февраля) Великобритания покинет Евросоюз.

До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.