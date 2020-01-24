Главы Европейского совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 24 января, подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).
Напомним, что ранее комитет Европарламента по конституционным вопросам одобрил соглашение об условиях Brexit большинством голосов.
"Сегодня я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Некоторые вещи неизбежно поменяются, однако наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу как партнеры и союзники", — написал глава Евросовета в своем микроблоге в Twitter.
Накануне в четверг проект закона об условиях выхода Великобритании из состава ЕС получил королевскую санкцию в Великобритании и стал законом.
Европарламент, как ожидается, проголосует по этому вопросу 29 января.
После этого голосования стороны обменяются ратификационными документами.
В 23.00 31 января (02.00 по Москве 1 февраля) Великобритания покинет Евросоюз.
До конца года, впрочем, ничего не изменится: до декабря будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.
https://1prime.ru/state_regulation/20200124/830840015.html