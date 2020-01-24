МОСКВА, 24 янв — Dow Jones. Китайская валюта ослабла перед празднованием Нового года по лунному календарю, так как дальнейшее распространение начавшейся в городе Ухань коронавирусной инфекции заставило опасаться более существенного замедления роста экономики в регионах Китая.

В пятницу на офшорном рынке пара доллар США/юань торговалась на 2-недельном максимуме 6,9251. В континентальном Китае на этой неделе юань снизился более чем на 1%, перед тем как 24 января рынки Китая закрылись на неделю.

Снижение юаня нивелировало его рост, наблюдавшийся после того, как в средине января США исключили Китай из списка манипулирующих валютой торговых партнеров. Подписание торгового соглашение первой фазы между Вашингтоном и Пекином также поддержало юань.

На этой неделе в Китае сообщалось о резком росте числа людей, заболевших пневмонией, спровоцированной вирусом, впервые идентифицированном в декабре в городе Ухань. Власти ввели карантин в трех крупных городах, приостановили полеты гражданской авиации и движение общественного транспорта, чтобы сдержать распространение коронавируса, которым заразились более 800 человек. На данный момент 25 человек умерли от этой инфекции.

Еще до вспышки болезни рост экономики Китая замедлился, и давление на юань может усилиться, если эпидемия распространится шире и негативно отразится на расходах потребителей, пассажирских перевозках и активности компаний, говорят аналитики. Многие граждане Кита уже отменили или изменили свои планы поездок на праздничные дни.

"Плохо то, что худшее еще впереди, поскольку число инфицированных людей продолжает расти", — сказал экономист Macquarie Capital Ltd. Ларри Ху.

Валютный-стратег-аналитик гонконгского отделения Mizuho Bank Кен Чэунг сказал, что некоторые инвесторы, заработавшие на росте юаня в последнее время, перед празднованием Нового года по лунному календарю закрыли позиции.

"Они опасаются, что после праздников число подтвержденных случаев заболевания увеличится", — пояснил он.

По его прогнозу, пара доллар/юань будет торговаться в районе 6,9, в то время как рынки будут оценивать воздействие вспышки заболеваемости на перспективы роста экономики Китая и на модели потребления.

В 2003 году эпидемия атипичной пневмонии, вызванная подобным, но более опасным для жизни вирусом, первоначально вызвала замедление роста экономики Китая, но рост быстро восстановился, после того как распространение болезни было взято под контроль. В результате той эпидемии в мире умерли 774 человека, а переболели ею более 8000 человек, преимущественно в Китае.

В августе прошлого года, в период обострения торгового конфликта с США, Пекин впервые более чем за десять лет позволил пара доллар/юань подняться выше 7. В начале сентября пара достигла максимума в районе 7,2, а потом в основном снижалась. На прошлой неделе вышли данные, согласно которым в 2019 году ВВП Китая вырос на 6,1%. Это был минимальный рост за несколько десятилетий, но он остался в пределах предусмотренного прогнозом диапазона.

— Автор Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ