МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Снижение темпов роста промпроизводства в России в 2019 году обусловлено замедлением глобальной экономики, в текущем году компенсировать влияние этого фактора может развитие национальных проектов в РФ, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

По данным Росстата, рост промышленного производства по итогам 2019 года замедлился до 2,4% с 2,9% в 2018 году. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал рост в 2019 году на 2,3%.

2019: ЗАМЕДЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, хорошей новостью является то, что прошлогодние темпы роста близки к показателю 2018 года. Однако, по ее словам, как и в 2018 году, в структуре роста промпроизводства по-прежнему преобладал сектор добычи полезных ископаемых – в 2018 году рост в этом секторе составил 4,1%, в 2019 году – устойчивые 3,1%, сильно опередив рост соответственно на 2,6% и 2,3% в обрабатывающей промышленности.

Иначе считает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Он отмечает замедление роста промышленного производства в РФ и считает, что этот тренд отображает общемировую тенденцию 2019 года.

По его словам, на промпроизводство в РФ влияют несколько причин. "Во-первых, сокращение инвестиций, как государственных, так и частных. Инвесторы выжидают. Во-вторых, пока не заработали национальные проекты, то есть нет активизации драйверов экономического роста. Кроме того, оказало влияние и повышение ставки НДС", — говорит он.

2020: РОСТ ИЛИ СТАГНАЦИЯ

Первые месяцы 2020 года, скорее всего, будут характеризоваться слабой динамикой промышленности, прогнозирует Каленов. При этом обрабатывающее производство будет расти более высокими темпами, чем добыча полезных ископаемых, стоит ожидать роста и от сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром.

По его словам, устойчивая позиция сохранится в экспортно-ориентированных отраслях, таких как топливно-энергетических комплекс и металлургия. В пищевой промышленности также должен наблюдаться рост, обеспечиваемый реализацией программы импортозамещения.

По словам Каленова, к основным инструментам активизации промышленности в этом году можно отнести увеличение госзакупок, применение технологий двойного назначения и реализацию национальных проектов. Кроме того, может оказать влияние и недавняя смена правительства.

Орлова делает следующий вывод: "Хотя в 2018 году рост производства электроэнергии, газа и воды находился в диапазоне 1,6-2,0%, в 2019 году объем выпуска в этом секторе в среднем не изменился на фоне теплой зимы, и этот фактор, судя по всему, будет объяснять относительно слабый тренд промпроизводства, как минимум, в I квартале".

В то же время есть надежда на то, что новое правительство увеличит расходы по нацпроектам, и в этом случае рост промпроизводства может составить 3% в 2020 году, прогнозирует она.

"Принимая во внимание продолжающееся снижение уверенности производителей месяц к месяцу, мы полагаем, что после роста в декабре в краткосрочной перспективе годовые темпы роста промпроизводства снова вернутся к снижению", — убежден главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

Кроме того, в ближайшие месяцы свою лепту в торможение роста промышленности будет вносить дальнейшее замедление глобальной экономики. Несмотря на заключение торговой сделки первого этапа между США и Китаем, большинство ранее введенных пошлин продолжат действовать.

"При этом мы по-прежнему рассчитываем на умеренный позитивный эффект от реализации в России приоритетных национальных проектов, который, как мы ожидаем, несколько усилится в среднесрочной перспективе. Согласно нашему прогнозу, в текущем году объем промышленной продукции увеличится на 2,1%, а в 2021 году – на 1,7%", — делает вывод он.