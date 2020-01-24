ДАВОС (Швейцария), 24 янв — ПРАЙМ. Правомерность первой фазы торгового соглашения США и Китая вызывает вопросы, Россия думает, как защитить свои торговые интересы, заявил журналистам замглавы МЭР Тимур Максимов.

Максимов представляет Россию на неформальной министерской встрече Всемирной торговой организации (ВТО) в Давосе.

США и Китай ранее в январе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. В рамках сделки Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов.

"Думаем над этим сейчас (над защитой интересов – ред.). Не будем забегать вперед, выдвигать требования — это политическое решение, но там с точки зрения правомерности первой фазы этой сделки есть, конечно, вопросы. Как это будет реализовано на практике, через какие инструменты. У Китая есть объем внутреннего спроса, удовлетворяемого за счет импорта. По сути речь идет о том, чтобы перераспределить этот объем от одних другим", — заявил Максимов.

"Вопрос в том, какими инструментами это будет сделано. Есть ряд инструментов торговой политики. Причем у Китая где-то квоты сохранились, где-то есть возможности влиять на закупки через государственные предприятия. Если это будет сделано путем администрирования квот, путем указания предприятиям — возникнут вопросы", — рассуждает он.

Он отметил, что сейчас идет изучение правовой стороны вопроса, и у России "есть линейка инструментов", которые можно задействовать — от сугубо политических до правовых. "ВТО относится больше к инструментам правового характера. Политический диалог на всех уровнях достаточно активный, есть возможность это решить и в рамках двусторонних контактов", — заключил Максимов.