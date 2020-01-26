Трамп отказал Ирану в переговорах на условиях снятия санкций
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не стал соглашаться на предложение Тегерана провести переговоры при условии снятия санкций.
"Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но после снятия санкций. Нет уж, спасибо!" — американский лидер в своем микроблоге в Twitter.
Ранее глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что не исключает переговоров с представителями США, однако лишь в том случае, если администрация Трампа "отменит санкции".
Вашингтон ранее обещал ввести против Тегерана секторальные санкции на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/state_regulation/20200126/830844890.html