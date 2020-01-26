ЕРЕВАН, 26 янв — ПРАЙМ. Армения запретила ввоз в страну животноводческой продукции из Китая в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщили в воскресенье в Государственной службе безопасности пищевых продуктов страны.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

"В целях недопущения заноса с территории КНР коронавируса приказом руководителя инспекционного органа безопасности пищевых продуктов Армении с 26 января запрещен ввоз сырья и продукции животного происхождения, произведенной в Китае или в других странах с использованием сырья китайского происхождения", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что запрет введен на основании информации, опубликованной на официальных сайтах Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Запрет будет действовать до обнародования OIE и ВОЗ-ом информации о признании Китая свободным от коронавируса", — говорится в сообщении.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.