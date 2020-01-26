МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал Банк России снизить ключевую ставку до 4% — без этого, по его мнению, российская экономика скатится в болото.

"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

"Все это вкупе с другими мерами, объявленными экономическим блоком правительства, позволит нам увидеть рост в районе 4,5% так, чтобы хотя бы не было стыдно перед Украиной. Иначе мы опять скатимся в болото", — считает миллиардер.

Совет директоров ЦБ в декабре прошлого года снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — сейчас она составляет 6,25%. Регулятор обещал рассмотреть возможность дальнейшего смягчения своей политики в первой половине 2020 года. При этом опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали постепенное снижение ключевой ставки до 5,5% к концу года.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 7 февраля.

Дерипаска надеется, что новому правительству не придется тратить время "на борьбу с ЦБ". "Или на его уговоры начать проводить политику, которая будет направлена на реализацию объявленных президентом в своем послании Федеральному собранию мер по борьбе с бедностью, созданию новых рабочих мест и обеспечению экономического роста", — добавил он.