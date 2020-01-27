МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. "Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Среди предложений по улучшению состояния экономики и предпринимательства в стране организация считает необходимым "перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития МСП, прежде всего производственных".

"Провести налоговую амнистию для малого бизнеса", — говорится в документе. Также предлагается "по примеру Казахстана освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения".

Кроме того, партия предлагает предоставить промышленности доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию, а именно ввести в действие инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых.

О предложении провести амнистию для малого бизнеса по аналогии с той, что проводилась для крупного, Титов говорил в интервью РИА Новости в декабре. По его замыслу, все, что было до 1 января 2020 года, возбужденные дела, как административные, так и уголовные, должны быть прекращены. Также он считал необходимым не заводить новых дел за этот период.

Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году, он предусматривает добровольное декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года.