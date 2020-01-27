Партия Титова попросила Мишустина заморозить на 3 года тарифы естественных монополий
МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. "Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением заморозить тарифы естественных монополий сроком на три года, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
"Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах… Заморозить тарифы естественных монополий сроком на 3 года", — говорится в документе.
"(Предлагаем – ред.) разработать и внедрить систему расчета тарифов на основе методики price cap (устанавливает нормы прибыли для монополий, а также предельные цены и лимиты доходов), как это сделано в большинстве развитых стран", — отмечается в письме. При модели price cap тариф устанавливается на уровне тарифа прошлого года с корректировкой на инфляцию минус фактор Х, где X отражает состояние эффективности производства.
Ранее Титов высказывал мнение, что тарифы естественных монополий в России в среднем завышены на 30%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200127/830845539.html