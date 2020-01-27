МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. "Партия Роста" предложила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину субсидировать ипотеку до уровня 5% для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, говорится в письме партии, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Среди предложений по улучшению состояния экономики и предпринимательства в стране отмечается необходимость "стимулировать строительство жилья, не только как инструмент решения важнейшей социальной задачи, но и как один из основных драйверов роста экономики".

"Предлагаем субсидировать ипотеку до уровня 5% для семей, нуждающихся в улучшении жилой площади", — говорится в письме.

Также партия предложила "снизить себестоимость жилья за счет изменения административно-финансового регулирования (в том числе путем поэтапного раскрытия эскроу-счетов)".