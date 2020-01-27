"Партия Роста" предложила Мишустину субсидировать ипотеку семьям с небольшой жилплощадью
МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. "Партия Роста" предложила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину субсидировать ипотеку до уровня 5% для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, говорится в письме партии, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Председателем партии является бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Среди предложений по улучшению состояния экономики и предпринимательства в стране отмечается необходимость "стимулировать строительство жилья, не только как инструмент решения важнейшей социальной задачи, но и как один из основных драйверов роста экономики".
"Предлагаем субсидировать ипотеку до уровня 5% для семей, нуждающихся в улучшении жилой площади", — говорится в письме.
Также партия предложила "снизить себестоимость жилья за счет изменения административно-финансового регулирования (в том числе путем поэтапного раскрытия эскроу-счетов)".
https://1prime.ru/state_regulation/20200127/830845550.html