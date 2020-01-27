МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать кредитные организации за отказ в приостанавке операций по личным счетам индивидуальных предпринимателей (ИП) из-за неуплаты страховых взносов, а также налогов и штрафов. Рб этом в понедельник пишет РБК со ссылкой на источники и представителей российских банков.

Банки планируют оспаривать решения ФНС, отмечает издание.

Поясняется, что с такими штрафами за отказ приостанавливать операции по личным счетам ИП столкнулись ВТБ и "Уралсиб". Как стало известно изданию, в этих банках отказались останавливать операции и взскивать деньги со счетов, которые ИП открывали в личных целях.

Кредитные организации предлагали налоговикам действовать через приставов.

"Уралсиб" рассказал, что получил один штраф на 15,7 тысячи рублей, но в банке планируют оспорить.

В ВТБ отметили, что блокировка счетов физлиц в случае возникновения к ним претензией как к индивидуальным предпринимателям "оставляет за собой право оспаривать решение о штрафе". О самом размере штрафа банк не сообщил.

Как заявил в свою очередь начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко, списывать деньги с личных счетов и вкладов ИП по российскому законодательству должны судебные приставы. А закон "Об исполнительном производстве" запрещает взыскивать алименты, социальные пособия, а также всю зарплату или пенсию гражданина.

"ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки",- объяснил Клименко и добавил, что в 2019 году крупные банки получили примерно по 300 тысяч рублей таких предписаний на каждого, хотя никто из участников рынка не привлекался к ответственности до конца 2019 года. В ноябре прошлого года АБР и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пожаловались на действия ФНС в правительство страны. В министерстве финансов России ответили, что имущество индивидуального предпринимателя не отделяется от его имущества как гражданина: задолженность по налогам ИП можно гасить за счет его личных средств.