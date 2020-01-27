МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в национальной и иностранной валютах до "BB" с "BB-", прогноз позитивный, говорится в релизе агентства.

При этом краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах подтверждены на уровне "B", а рейтинг странового потолка был повышен агентством до "BBB+" с "BBB-".

"Сбалансированность уровня госдолга продолжила улучшаться за счет стабильной политической обстановки, устойчивого роста ВВП и продолжения достижения более высоких бюджетных показателей по сравнению с целевыми", — комментируют рейтинговое действие аналитики агентства.

Агентство ожидает ускорения годового роста ВВП страны до 2,5% в 2020-2021 годах с 2,2% в минувшем году. В 2018 году рост экономики Греции составлял 1,9%. Накопленный инвестиционный спрос, снижение уровня безработицы, увеличение располагаемого дохода и постепенное снижение первичного профицита бюджета направлены на поддержку внутреннего спроса, считают аналитики Fitch.

Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch от политической стабильности и изменений после парламентских выборов в июле, а также возросшую уверенность в том, что уровень государственного долга страны продолжит снижаться устойчивыми темпами.