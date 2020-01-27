МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству страны продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

Соответствующий перечень поручений по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 года опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих продление действия норм Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" до 31 декабря 2026 года, обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала", — отмечается в перечне.

Поясняется, что в изменениях законодательства должно быть предусмотрено, что уже начиная с 1 января 2020 года предоставляется право на получение материнского капитала семьям, где родился либо был усыновлен первый ребенок. "При этом размер этих средств должен составить 466 617 рублей, а в случае рождения в таких семьях (усыновления) второго ребенка их размер должен увеличиться на 150 000 рублей".

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих… предоставление средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло", — указывается в документах.

Срок выполнения получения — 15 апреля 2020 года. Ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Путин поручил ввести с 1 января 2020 года ежемесячную выплату семьям, среднедушевой доход которых не выше величины прожиточного минимума, на детей от 3 до 7 лет, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Кабмин до 15 апреля включит внедрение отечественного ПО в программу "Цифровая экономика"

"Обеспечить введение с 1 января 2020 года ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте РФ, на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, при этом размер такой выплаты должен составлять 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ, предусмотрев выделение средств из федерального бюджета на софинансирование соответствующих расходов", — говорится в поручении.

Кроме того, Путин поручил при необходимости обеспечить внесение изменений в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Помимо этого президент поручил правительству до конца года внедрить единый реестр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам.

"Внедрить единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях", — сообщает Кремль.

Срок исполнения — 31 декабря 2020 года.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба правительства страны.

В понедельник председатель правительства РФ провел первое совещание с вице-премьерами, на котором обсудили вопросы, связанные с реализацией послания президента Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

"Председатель правительства поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов", — говорится в сообщении.