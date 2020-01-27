МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 апреля включить в нацпрограммму "Цифровая экономика" разработку и внедрение отечественного программного обеспечения, сообщается в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля. Путин поручил кабмину продлить действие закона о маткапитале до конца 2026 года

"Правительству Российской Федерации:… внести в национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации" изменения, предусматривающие разработку и внедрение отечественных программного обеспечения и программно-аппаратных средств в целях ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики. Срок – 15 апреля 2020 г.", — сообщает Кремль.

Помимо этого правительству президент поручил до 1 июня установить допустимый уровень финансовых рисков институтов, осуществляющих венчурные инвестиции с использованием средств бюджета.

"Правительству Российской Федерации:… с учетом ранее данных поручений и в целях снижения рисков необоснованного уголовного преследования обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, устанавливающих допустимый уровень финансовых рисков институтов развития, осуществляющих венчурное финансирование с использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации организаций, реализующих высокорискованные технологические проекты", — говорится в сообщении.

BIG DATA

Путин поручил кабмину совместно с Госдумой к июлю обеспечить принятие закона о регулировании оборота больших данных.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: а) реализацию, начиная с 2020 года, механизма применения экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в Российской Федерации новых технологий; б) обеспечение регулирования оборота больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных", — говорится в документе.

Срок исполнения поручения до 1 июля 2020 года, ответственными указаны Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин и Мишустин также ответственны по поручению президента Госдуме совместно с правительством до 30 апреля принять законы, направленные на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в РФ.

"Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей обеспечить принятие федеральных законов, направленных на формирование механизмов защиты и поощрения капиталовложений, развитие инвестиционной деятельности в Российской Федерации", — говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.

Здесь сроки исполнения поручения Путина — 30 апреля текущего года.

ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ

До 31 марта Путин поручил правительству РФ разработать и утвердить концепцию совершенствования ответственности производителей и импортеров товаров.

"Правительству Российской Федерации:… разработать и утвердить концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки", — говорится в сообщении.