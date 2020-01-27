МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Банк Англии на грядущем заседании в четверг, 30 января, сохранит ключевую ставку на уровне 0,75% на фоне положительной макростатистики. Кроме того, необходимо время, чтобы оценить реакцию экономики на результаты выборов и последствия Brexit, который состоится 31 января, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Ранее управляющий Банка Англии Марк Карни сказал, что власти готовы предпринять быстрые меры, если экономическая слабость будет сохраняться. Кроме того, двое членов Комитета по денежно-кредитной политике Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро заявили, что могут поддержать снижение ставки, если экономические данные не улучшатся. Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел уже голосовали "за" на прошлом заседании. Таким образом, в четверг за понижение могут выступить четверо членов комитета из девяти.

Ставка Банка Англии остается неизменной на уровне 0,75% с августа 2018 года. Последнее ее снижение произошло в 2016 году.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

"Думаю, что в этот четверг Банк Англии не изменит ставку, она останется на уровне 0,75%", — убежден ведущий аналитик QBF Олег Богданов. По его словам, несмотря на запущенный процесс выхода страны из Евросоюза, у Банка Англии пока нет веских оснований для снижения ставки.

Так же считает и аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов. По его мнению, Банк Англии сохранит ставку на текущем уровне на фоне признаков положительной динамики PMI и ожидаемых фискальных стимулов.

Опубликованные 24 января предварительные данные индексов деловой активности за январь оказались неожиданно сильными, объясняет эксперт. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании вырос с 47,5 до 49,8, индекс деловой активности в секторе услуг поднялся с 49,4 до 52,9. В итоге композитный индекс PMI поднялся до 52,4, в то время как консенсус ожидал 50,5.

"В условиях роста деловой активности снижать ставку было бы нелогичным решением для Банка Англии. Следовательно, регулятор может вновь сохранить показатель на текущем уровне и дождаться более ясной картины по экономической активности", — добавляет он.

Следующее заседании Банка Англии запланировано на март, когда уже должен будет сформирован бюджет с ожидаемыми фискальными стимулами.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ BREXIT

Руководители Банка Англии должны подождать и оценить, "как экономика будет реагировать на результаты выборов и события после Brexit", рассказали журналистам Dow Jones экономисты RBC.

В ноябре Банк Англии заявлял, что "рост экономики Великобритании в этом году был волатильным частично из-за подготовки к Brexit". "Мы ожидаем, что рост в этом году составит примерно вдвое меньше того, что было в 2018 году. Частично это связано с замедлением роста в других странах", — отмечал регулятор.

Тем не менее, в декабре было решено оставить ключевую ставку неизменной. ЦБ объяснял свое решение появлением первых признаков прекращения замедления мирового экономического роста.

Пока нет точных деталей, но слабость экономики из-за Brexit вынуждает власти стимулировать экономику фискально, считает Сабитов. Фискальная поддержка способна улучшить экономические перспективы, что позволит Банку Англии не прибегать к монетарному послаблению. "Так что, мы считаем, что Банк Англии сохранит ставки на текущем уровне до середины года", — делает вывод он.

ЧТО БУДЕТ С ФУНТОМ

"Скорее всего, на британский фунт решение регулятора окажет незначительное или краткосрочное влияние", — считает Богданов. По словам аналитика, сейчас на британскую валюту больше влияют новости из США и уровень риска в международной финансовой системе. К евро фунт, по его мнению, может еще немного подрасти, так как политика Европейского ЦБ до конца года останется без изменений.

Сабитов считает иначе. По его словам, решение сохранить ставку на текущем уровне может привести к росту британской валюты. "После мягких комментариев монетарных властей участники рынка стали закладывать повышенную вероятность снижения ставки, что оказывает давление на курс фунта. Если же ставки все-таки останутся на текущем уровне, то произойдет переоценка будущего уровня ставок, что укрепит позиции фунта. Потенциально, курс фунта может вырасти до 1,35-1,40 за доллар", — добавляет он.

В UniCredit Dow Jones рассказали, что, судя по рынкам опционов и позиционированию инвесторов, если Банк Англии все же снизит ключевую ставку в четверг, падение фунта, вероятно, будет ограниченным.

По мнению банка, пара фунт/доллар может упасть чуть ниже 1,30 с нынешнего уровня 1,3072, в то время как любой рост пары евро/фунт, вероятно, ограничится диапазоном 0,85-0,8550 против нынешнего уровня 0,8434.