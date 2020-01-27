МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Мы будем системно работать по всем проблемным направлениям, вы должны быть со мной предельно честными и работать с полной отдачей, заявил полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка во время официального представления в Пятигорске в понедельник.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Владимир Островенко назвал Чайку человеком "компетентным, боевым, с большим опытом ответственной государственной службы".

"На постах министра юстиции и генерального прокурора России он многое сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, — подчеркнул Островенко в ходе представления. — Уверен, что он быстро и успешно войдет в курс предстоящей работы".

Также выступили заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Минобороны РФ, экс-полпред президента в СКФО Александр Матовников и глава республики Дагестан Владимир Васильев. В мероприятии приняли участие главы субъектов федераций макрорегиона, в том числе Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров, Ставропольского края Владимир Владимиров, Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, и.о. Чечни Муслим Хучиев и другие, представители местных парламентов и территориальных органов исполнительной власти, а также замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Чайка заявил, что с готовностью принимает на себя "ответственность за решение стратегических задач развития округа, возложенную Владимиром Владимировичем Путиным".

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

К числу основных стратегических задач СКФО, по словам Чайки, сегодня относятся: борьба с безработицей, улучшение ситуации в жилищной сфере, приток инвестиций, а также противодействие преступности, экстремизму и терроризму.

Касаясь реализации национальных проектов, Чайка отметил, что макрорегион в целом получил почти 73 млрд рублей. При этом исполнение по ним на 1 декабря 2019 года составило только 63%.

Основным препятствием для успешной реализации нацпроектов полпред президента назвал коррупцию. По его словам, клановостью "серьезно поражены" такие социально-экономические сферы как освоение бюджетных средств, распоряжение государственным и муниципальным имуществом, контрольно-разрешительная система.

"Мы возьмем на жесткий контроль реализацию национальных проектов, — заявил Чайка. — Движение каждой копейки будет отслеживаться в режиме реального времени".

"Меня, как полномочного представителя Президента на Северном Кавказе, касается любой вопрос и любая проблема округа», — подчеркнул Чайка. Он пообещал, что будет "максимально открыт не только для должностных лиц, но "в первую очередь, простых жителей Северного Кавказа".

ПЕРВЫЕ ДЕЛА

В ближайшее время будет полностью переформатирована работа полпредства, которая начнется с поездки Чайки в каждый регион и встреч с гражданами в приемных президента РФ. Кроме того, полпред пообещал сделать максимально удобным сервис обратной связи на официальном интернет-представительстве полпредства.

"Также мы перезапустим деятельность координационно-совещательных органов при полномочном представителе, чтобы каждое решение во благо Северного Кавказа принималось в условиях взвешенного, экспертного диалога", — сказал он.

Чайка рассказал о разговоре с главой правительства Михаилом Мишустиным, по результатам которого принято решение о необходимости обновления стратегии экономического развития Северного Кавказа.

На следующей неделе состоится рабочая встреча полпреда с министром экономического развития Максимом Решетниковым, на которой будут определены конкретные шаги по снижению в СКФО уровня безработицы, а также по созданию новых бизнес-моделей и обеспечению гарантий функционирования всех сегментов бизнеса, от самозанятых до крупных предприятий.

Чайка отметил экономический потенциал федерального округа и пообещал "активно работать над привлечением инвесторов в регионы Северного Кавказа", а также уделять особое внимание развитию предпринимательства. Он сообщил, что уже провел переговоры с руководством "Опоры России", в результате которых были определены "болевые точки" бизнеса в СКФО и начата разработка дорожной карты по решению этих проблем.

Касаясь большого направления в деятельности полпредства – работы с молодежью, полпред заявил, что в округе будут вводиться новые форматы поддержки молодого поколения, направленные на развитие реально функционирующих социальных лифтов.

"Все, что мы будем делать сегодня, нацелено на конкретный результат, который каждый должен увидеть уже завтра", — подчеркнул Чайка.