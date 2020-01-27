ЛОНДОН, 27 янв — ПРАЙМ. Распространение коронавируса в Китае может оказать негативный эффект на рост экономики ряда стран Азии, однако он будет краткосрочным, как это было в случае с SARS в 2003 году, считают экономисты британского аналитического агентства Oxford Economics (OE).

По оценке аналитиков, вспышка коронавируса негативно отразится на экономике Китая в первом и, возможно, втором полугодии 2020 года.

Вспоминая о вирусе SARS в 2003 году, эксперты отметили, что рост ВВП Китая во втором квартале тогда сократился до 9,1% с 11,1% кварталом ранее.

"Вспышка в Ухане потенциально может быть сильным, но кратковременным событием, аналогичным SARS в 2003 году. Таким образом, мы считаем, что нынешняя вспышка вируса представляет собой негативный риск для нашего прогноза роста в Китае, особенно в первом квартале и во втором, если вспышка окажется продолжительной. Однако позже воздействие этого фактора на экономику Китая будет уменьшаться", — считают в OE.

Предполагается, что больше всего от указанного фактора пострадает сектор потребления и туризм. Под негативным воздействием от сокращения туризма окажутся также такие страны, как Гонконг, Таиланд, Вьетнам, Сингапур и Филиппины.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.