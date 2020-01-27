МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В 2020 году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребёнка, 551 тысяча — на второго, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы предполагаем, что данной мерой в 2020 году на первого ребенка могут воспользоваться порядка 558 тысяч наших граждан, в семьях которых родятся дети, и на второго ребенка — порядка 551 тысячи наших граждан. То есть это более миллиона человек, которые получат поддержку в форме материнского и семейного капитала", — заявила она на заседании бюро высшего совета Единой России.

По ее словам, в 2020 году 2,4 миллиона россиян могут претендовать на пособие на детей 3-7 лет, расходы бюджета составят порядка 159 миллиардов рублей.

"Предполагается, что на эту выплату в 2020 году может претендовать 2,4 миллиона наших граждан и предполагаемый объем расходов как федерального бюджета, так и бюджета регионов составит порядка 159 миллиардов рублей", — заявила Голикова на заседании бюро высшего совета Единой России.

Она также уточнила, что эти расчеты исходят из того, что в 2020 году выплачиваться будет половина прожиточного минимума на ребенка в регионе.

На материнский капитал в текущем году планируется направить 122,4 миллиарда рублей, эта сумма будет нарастать и стабилизируется на уровне порядка 300 миллиардов рублей.

"Мы предполагаем в 2020 году направить на вот эти выплаты, о которых я сейчас сказала, из федерального бюджета и соответственно корреспондирующие поправки внести в бюджет Пенсионного фонда, 122,4 миллиарда рублей. Дальше эта сумма будет нарастать и стабилизируется где-то на уровне порядка 300 миллиардов рублей, когда уже выйдет на горизонтальное планирование", — заявила Голикова.