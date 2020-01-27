МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу, туда вошли его замы, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга, сообщается на сайте кабмина.

Мишустин в понедельник провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

"В ходе совещания председатель правительства поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, куда вошли участники совещания и руководители МЧС, МВД и Минпромторга", — говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.