ЛОНДОН, 27 янв /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Экономисты аналитического агентства EY ITEM Club улучшили свой прогноз по росту ВВП Великобритании в 2020 году до 1,2% с ранее ожидавшегося 1% после победы Консервативной партии и Бориса Джонсона на всеобщих выборах в декабре, говорится в аналитическом отчете компании.

По мнению экономистов, перспективы экономики Великобритании улучшились за последние три месяца, благодаря решающему характеру результатов всеобщих выборов и появившейся ясности в отношении первого этапа Brexit.

"Первый этап Brexit, как ожидается, обеспечит краткосрочное повышение экономической активности в стране. В зимнем прогнозе EY ITEM Club ожидания по росту ВВП Британии в 2020 году повышен до 1,2% в 2020 году и до 1,7% в 2021 году по сравнению с 1% и 1,5% соответственно", — отмечается в отчете.

Эксперты также ожидают, что в текущем году компании будут более активно инвестировать в бизнес в связи с появившейся определенностью по Brexit.

Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.