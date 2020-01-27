МОСКВА, 27 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

"Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на три года", — говорится в документе.

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ноябре 2019 года подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий гендиректора компании "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" была создана указом президента от 14 января 2019 года для формирования комплексной системы обращения с ТКО.