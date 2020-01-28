МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Развитие финансового рынка РФ не соответствует масштабам российской экономики, а самому финансовому сектору присущи значительные риски, говорится в отчете Счётной палаты по итогам анализа реализации основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы.

Аудиторы отмечают, что в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума за 2018–2019 годы Россия занимала общее 43 место среди 141 государства. В то же время по развитию финансового рынка в последние годы она оставалась на 95 месте, по устойчивости банков — на 115 месте, а по устойчивости финансовой системы в целом – заняла лишь 120 место. "Что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов", — отмечается в документе.

"Низкие позиции России по показателям развития финансового рынка говорят о его несопоставимости с масштабом экономики нашей страны и ее потребностями в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях", – уверены в СП.

Наиболее сложную ситуацию аудиторы видят в банковском секторе, который занимает самую большую долю российского финансового рынка: за 2016–2018 годы величина активов и собственных средств кредитных организаций в реальном выражении возросла несущественно, при этом их количество уменьшилось в 1,5 раза, а степень концентрации на рынке выросла.

За три года исследуемого периода кредитование банками нефинансового сектора значительно сократилось в реальном выражении, а в номинальном выражении его прирост составил лишь 70,9 миллиарда рублей по сравнению с 4,2 триллиона рублей прироста кредита физическим лицам. "Такая динамика говорит о неблагоприятных условиях кредитования реального сектора экономики в исследуемый период, в том числе по сравнению с кредитованием физических лиц", – считают аудиторы.

"Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста", — говорится в документе.