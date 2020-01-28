МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Банк России ожидает большей активности на российском рынке публичных первичных размещений акций (IPO) с улучшением конъюнктуры, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.

Счетная палата РФ по итогам анализа исполнения основных направлений развития финрынка РФ за 2016-2018 годы заявила, что российскому бизнесу нужны допусловия и стимулы для более широкого привлечения капитала через публичное размещение акций.

Фондовый рынок РФ за последние годы продемонстрировал значительный рост, который опережал показатели большинства зарубежных рынков. В то же время, отметили аудиторы, увеличение капитализации рынка акций в основном происходило за счет повышения котировок на вторичном рынке, что не связано с привлечением эмитентами финансовых ресурсов.

Публичные размещения акций российскими эмитентами носили эпизодический характер. Так, за 2016-2018 годы эмитенты Московской биржи провели публичное размещение акций на 325,3 миллиарда рублей – это всего 2,9% прироста капитализации рынка акций за данный период. При этом количество эмитентов на рынке акций сократилось в связи с банкротством, реорганизацией или делистингом акций ряда компаний, сообщила СП.

При поиске источника финансирования компания всегда выбирает среди всех доступных вариантов наиболее дешевый и надежный, прокомментировали в ЦБ РФ выводы Счетной палаты. "В условиях действующих внешних ограничений и постоянно меняющейся геополитической ситуации акции как финансовый актив наиболее чувствительно реагируют на новости и внешние, даже косвенно связанные с компанией события", — отметили в ЦБ.

"С учетом недооцененности российского фондового рынка и его волатильности предприятиям выходить на IPO в последние годы дорого и экономически нецелесообразно. С улучшением условий мы ожидаем большей активности на рынке размещений акций", — добавили в ЦБ.