ВЛАДИВОСТОК, 28 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал институты развития Дальнего Востока более интенсивно взаимодействовать с главами регионов, сообщает пресс-служба полпредства.

Трутнев на выездном совещании заслушал доклады руководителей институтов развития макрорегиона об итогах работы за 2019 год и обсудил с ними планы работы.

"Дальний Восток должен развиваться опережающими темпами. Что-то получается, но есть и "узкие моменты", на которые необходимо обратить внимание. Есть над чем работать. Для того, чтобы Дальний Восток становился привлекательной территорией для работы и бизнеса, были созданы специальные институты развития. Для более эффективной работы им необходимо активизировать взаимодействие с главами регионов, стать с ними единой командой", — отметил Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике в 2019 году помогло трудоустроить на предприятия Дальнего Востока почти 8 тысяч человек. Глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) Алексей Чекунков на совещании отметил, что за пять лет работы ФРДВ инвестировал 50 миллиардов рублей в 20 проектов общим объемом 537 миллиардов рублей. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) помогло привлечь в ДФО 2153 миллиарда рублей, из которых 983 миллиарда рублей — в 2019 году.

Кроме того, в течение прошлого года Дальневосточный фонд высоких технологий профинансировал и одобрил первые 6 проектов на сумму более 700 миллионов рублей. Также генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Аслан Канукоев отметил, что в ТОРах Дальнего Востока начали работу 110 предприятий, в том числе 31 — в 2019 году.