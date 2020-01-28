МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Полюс" в 2019 году увеличил добычу золота на 16% по сравнению с предыдущим годом — до 2,841 миллиона унций, следует из сообщения компании.

Выручка от продаж в 2019 году выросла на 38% — до 3,965 миллиарда долларов при средней цене золота 1403 доллара за унцию (рост на 11%).

В четвертом квартале 2019 года добыча золота увеличилась по отношению к предыдущему кварталу на 7% — до 804 тысяч унций. Выручка от продаж возросла на 20% — до 1,277 миллиарда долларов при средней цене золота 1482 доллара за унцию, что примерно соответствует уровню предыдущего квартала. Чистый долг компании на 31 декабря составил 3,285 миллиарда долларов, снизившись в течение четвертого квартала на 1%.

"Полюс" также подтвердил прогноз по объему производства золота в 2020 роду на уровне примерно 2,8 миллиона унций.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов.