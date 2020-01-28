КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Пресс-служба министерства финансов Украины сообщила о снижении в эквиваленте национальной валюты (гривна) совокупного государственного и гарантированного государством долга Украины за прошедший 2019 год на 7,84%. В долларовом выражении этот показатель вырос на 7,71%.

"За 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте национальной валюты уменьшился на 7,84%, или на 170,2 миллиарда гривен, до уровня 1 998,3 миллиарда гривен. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг 84,4 миллиарда долларов", — отмечает минфин Украины во вторник.

Колебания суммы госдолга обусловлено, в частности, укреплением гривны.

Помимо этого сообщается о том, что отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец прошлого года составляет порядка 50%, в том числе только госдолга — 44%. На конец 2018 года эти показатели равнялись 60,9% и 52,3% соответственно.

Расходы государственного бюджета Украины на погашение госдолга в 2019 году составили 345,2 млрд гривен, это $14 млрд. На обслуживание было потрачено 119,2 млрд гривен ($4,8 млрд).

Пресс-служба минфина напоминает, что в мае 2019 года ведомство погасило облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные под гарантию США. Выпуск номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2014 году по ставке 1,844% годовых. Также в сентябре состоялось погашение еврооблигаций на $661 миллион.

Что же касается ближайшего будущего, то в четверг министерство сообщало в своем прогнозе, что Украина в 2020 году должна выплатить $16,4 млрд госдолга, причём пиковые выплаты приходятся на третий квартал – $6,3 млрд.

Еще ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил о том, что в текущем 2020 году треть бюджета страны пойдет на погашение госдолга, и в госбюджете на 2020 год объем выплат по госдолгу оценивается в 423,6 млрд гривен или $17,3 млрд.