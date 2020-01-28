28 января — Dow Jones. Инвесторы с фондовых рынков начали год в приподнятом настроении, но теперь оно сменилось раздумьями о том, способна ли вспышка коронавируса погасить надежды на восстановление экономического роста.

Всего несколько дней назад казалось, что мировые рынки акций завершат январь на оптимистичной ноте. Ведущие биржевые индикаторы – от американского S&P 500 до панъевропейского Stoxx Europe 600 и индийского S&P BSE Sensex – обновили рекордные максимумы. Повышение процентных ставок и острый торговый конфликт между США и Китаем остались в прошлом, и инвесторы рассчитывали на умеренное восстановление мирового экономического роста в наступившем году.

Теперь эти прогнозы оказались под сомнением. Вирусом, вспышка которого была зафиксирована в Ухане, заразились уже тысячи человек. Стало известно о случаях заражения в США, Японии, Южной Корее и других странах. Эпидемия грозит подорвать и без того замедлившийся рост китайской экономики, а с ним – и рост всей мировой экономики, ускорения которого так ждали инвесторы.

В понедельник беспокойство насчет вспышки вируса нашло отражение в биржевых котировках. Фондовые индексы многих стран – начиная с Японии и Германии и заканчивая США – упали на максимальную величину за несколько месяцев.

"Мы всегда говорили, что обстановка благоприятна, но только если не произойдет исключительных событий, – напоминает президент и генеральный директор инвестиционной управляющей компании Farr, Miller & Washington Майкл Фарр. – Похоже, на рынках не ожидали, что болезнь окажется настолько заразной и будет распространяться так стремительно".

Фарр отметил, что в последние несколько месяцев его компания постепенно продавала наиболее рисковые активы. По его словам, в 2019 году рынок уже поднялся значительно выше того уровня, на который рассчитывало большинство участников.

Эксперты предупреждают, что пока слишком рано судить о том, насколько серьезными окажутся экономические последствия эпидемии. Представители органов здравоохранения полагают, что нынешний вирус не столь опасен, как, например, коронавирус, вызывавший в начале 2000-х годов тяжелый острый респираторный синдром.

Предыдущие эпидемии рынки переносили относительно спокойно.

Так, аналитики Charles Schwab обнаружили, что в январе 2016 года, когда в нескольких странах была зафиксирована вспышка вируса Зика, индекс MSCI World упал на 5,5%, но за шесть месяцев добился прироста на 2,9%. Аналитики изучили 13 случаев эпидемии с 1981 года и выяснили, что в течение месяца с момента начала заражения индекс рос примерно на 0,8%, а за шесть последующих месяцев набирал 7,1%.

Иными словами, потери индексов в случае эпидемии, как правило, носят кратковременный характер. В последние десятилетия не было случаев, когда вспышка вируса приводила бы к падению потребительских расходов в международном масштабе.

В то же время, нынешняя вспышка в некотором смысле более серьезна, чем предыдущие.

Она пришлась на празднование Нового года по восточному календарю, когда миллионы китайцев отправляются навестить родственников. Кроме того, китайская экономика теснее связана с мировой, чем в 2003 году, во время эпидемии атипичной пневмонии, а значит, проблемы китайской экономики будут сильнее ощущаться на мировом уровне.

Хотя вспышка была зафиксирована не так давно, рынки за пределами Китая уже подверглись ощутимым колебаниям.

Опасения инвесторов насчет негативных последствий для туризма привели к падению акций авиакомпаний и операторов казино, в том числе Wynn Resorts Ltd., Las Vegas Sands Corp. и American Airlines Group Inc.

Американский индекс S&P 500 в понедельник упал на 1,6%, что стало его худшим результатом с октября.

Некоторые аналитики предупреждают, что рынки еще не достигли дна.

Эксперты Morgan Stanley полагают, что индекс S&P 500 может потерять до 5%, прежде чем начнет восстанавливаться. Их оценка основана на тезисе о том, что котировки уже поднялись выше уровней, которые были бы разумны с учетом макроданных, поэтому импульс к коррекции существовал и до вспышки коронавируса.

— Автор Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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