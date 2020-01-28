МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Минфин России 29 января на безлимитных аукционах предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит ОФЗ 24021 с погашением в апреле 2024 года и ОФЗ 26226 с погашением в октябре 2026 года в объеме остатков, доступных для размещения в данных выпусках. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 — новый выпуск Минфина объемом 300 миллиардов рублей, об эмиссии которого министерство заявило в понедельник. Для ОФЗ 24021, как и для предшествующего ему выпуска 24020, купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.