МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России в 2019 году выросла на 1% по сравнению с 2018 годом — до 561 миллиона тонн, газа — на 0,8% — до 644 миллиардов кубометров, следует из данных Росстата.

В декабре 2019 года добыча нефти снизилась по отношению к декабрю 2018 года на 1,1%, а к ноябрю 2019 года — выросла на 3,4% и составила 47,7 миллиона тонн.

Добыча газа в декабре 2019 года снизилась по сравнению с декабрем 2018 года на 0,4%, а к ноябрю 2019 года она выросла на 4,6% и составила 59 миллиардов кубометров.

Росстат также сообщает, что объем нефти, поступившей на первичную переработку, в 2019 году составил 290 миллионов тонн, что на 0,3% ниже по сравнению с 2018 годом. Глубина переработки нефтяного сырья в 2019 году составила 82,7% против 82,1% в 2018 году.