МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Реальные доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%, сообщил Росстат — эти данные оказались существенно выше прогноза Минэкономразвития в 0,1%.

Столь существенная разница между прогнозом и фактическими цифрами образовалась после того, как в декабре прошлого года Росстат пересмотрел данные по динамике реальных доходов за 9 месяцев 2019 года с 0,2% до 0,8% из-за уточнения квартальных данных за 2018 год.

Рост реальных доходов на 0,8% стал лучшим показателем за многие годы: по итогам 2018 года они выросли на 0,1% (после изменения методологии расчета), до этого с 2014 года динамика доходов была отрицательной.

Минэкономразвития ожидает, что рост реальных доходов населения в 2020 году ускорится до 1,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

ЗАРПЛАТЫ

Рост реальных зарплат в ноябре 2019 года в России замедлился до 2,7% в годовом выражении с 3,8% в октябре, следует из данных Росстата.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2019 года составила 46 285 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,3%, в январе-ноябре 2019 года — на 7,2%", — говорится в докладе.

В январе-ноябре 2019 года рост реальных зарплат составил 2,5% по отношению к такому же периоду 2018 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост реальных зарплат в РФ в 2019 году на 1,5%.