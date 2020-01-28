МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Компании по всему миру рекомендуют своим сотрудникам воздержаться от поездок в Китай, а также работать из дома после посещения КНР. Кроме того, парки развлечений, расположенные на территории Китая, объявили о приостановке своей работы, а крупнейшие китайские корпорации продлили выходные по случаю Нового года по лунному календарю. Соответствующие меры введены в связи со вспышкой коронавируса в Китае, где общее число заболевших достигло 4515 человек, 106 из которых скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

БЕЗ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И КОФЕ

В конце прошлой недели тематические парки развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге объявили о временном закрытии в связи распространением коронавируса. Как было указано в заявлении шанхайского парка, эти меры приняты "в рамках профилактики и контроля вспышки заболевания, и с целью обеспечить здоровье и безопасность наших гостей и сотрудников".

Аналогичное заявление опубликовала и администрация знаменитого гонконгского аквапарка Ocean Park. При этом администрации парков развлечений и аквапарка сообщили, что приобретенные заранее билеты можно будет вернуть или воспользоваться ими позже.

Также сообщалось, что на фоне распространения коронавируса продюсеры фильмов, премьеры которых должны были состояться в Китае во время выходных по случаю Нового года по лунному календарю, объявили об отмене показов. А все кофейни Starbucks, крайне популярные в Китае, в провинции Хубэй на период новогодних каникул будут оставаться закрытыми.

ПРОДЛЕНИЕ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

Китайские корпорации, в том числе Alibaba и Tencent, заявили, что рекомендовали своим работникам оставаться и работать дома еще в течение недели после окончания новогодних каникул, как сообщает Channel News Asia.

Как заявили в интернет-компании Alibaba, принятые меры будут действовать во всех подразделениях, в том числе в Гонконге, Макао, Тайване, а также на материковом Китае.

Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением TikTok, ввела одни из самых строгих мер. Все ее сотрудники, которые путешествовали во время новогодних каникул, должны работать из дома уже в течение 14 дней после окончания праздников.

Власти Шанхая также ввели аналогичные меры, запретив всем компаниям начинать работу до 9 февраля. Как передает телеканал, под их действие в том числе попадут такие компании как Tesla, General Motors и Volkswagen.

НЕТ ПОЕЗДКАМ В КИТАЙ

Как стало известно агентству Блумберг, компания Facebook стала одной из первых западных технологических компаний, которая приняла решение о введении ограничений на поездки своих сотрудников в Китай. Подобные меры касаются поездок, в которых нет крайней необходимости. В противном случае, на выезд в КНР потребуется специальное разрешение. Сотрудники Facebook в Китае, а также те, кто недавно вернулся из КНР, получили указания работать из дома.

Кроме того, калифорнийская компания Razer, которая занимается разработкой и производством игрового оборудования, объявила о введении аналогичных мер.

Другая американская компания, Goldman Sachs, также ввела превентивные меры и рекомендовала всем сотрудникам не приходить в офисы в течение 14 дней после посещения КНР. Данные меры относятся также к тем сотрудникам, которые находились в близком контакте с людьми, посещавшими материковый Китай в последние 14 дней.

Как сообщают СМИ, подобные меры были также ведены корейской LG Electronics и шведской Volvo. Компании приостановили все командировки в Китай, посоветовали сотрудникам, находящимся на территории КНР, вернуться как можно скорее и работать из дома.