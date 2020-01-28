МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Последствия для мировой экономики от китайского коронавируса могут быть сравнимы с последствиями от атипичной пневмонии (SARS) 2003 года, заявил РИА Новости управляющий директор международного рейтингового агентства Moody's Атcи Шет.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. Вирус распространился за пределы КНР. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших достигло 4,5 тысячи человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц.

"В случае роста заболеваемости инфекцией, это может иметь и экономические последствия, как было с эпидемией атипичной пневмонией в 2003 году. Вероятность передачи инфекции может ослабить потребительский спрос и повлиять на туризм, путешествия, торговлю и сферу услуг в затронутых странах. Давление на сектор здравоохранения в затронутых странах также может увеличиться", — заявил эксперт.

Атипичная пневмония (тяжёлый острый респираторный синдром, ТОРС, SARS) впервые был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июне 2003 года. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах мира было зарегистрировано более 8,4 тысячи случаев заболевания SARS, 813 человек скончались.