МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в январе вырос до 131,6 пункта с пересмотренного показателя декабря в 128,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 128 пунктов с первоначального значения декабря в 126,5 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в январе вырос до 102,5 пункта с пересмотренного показателя декабря в 100 пунктов. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 97,4 пункта.

Индекс экономических условий в отчетном месяце поднялся до 175,3 пункта с пересмотренного декабрьского значения в 170,5 пункта. Первоначальный показатель в прошлом месяце составлял 166,6 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.