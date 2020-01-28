КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины впервые за 6 лет выпустило облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ) со сроком погашения 7 лет, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

Отмечается, что по итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено более 254 миллионов долларов.

"На аукционе 28 января министерство финансов Украины впервые за последние 6 лет выпустило ОВГЗ со сроком погашения 7 лет (дата погашения — 26 мая 2027). Средневзвешенная ставка доходности по этим ценным бумагам составила 9,79%, а спрос на данный инструмент превысил 9 миллиардов гривен (366 миллионов долларов)", — сообщается на сайте.

Власти Украины в 2019 году упростили процедуру приобретения облигаций внутреннего государственного займа для нерезидентов. Это повлекло массовый приход нерезидентов на рынок украинских ОВГЗ.