МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Показатели аварийности на потенциально опасных производственных объектах (ОПО) в РФ в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизились на 14,3%, а количество смертельных случаев — на 6,8%, следует из проекта итогового доклада о результатах деятельности Ростехнадзора в 2019 году.

"Уровень аварийности и смертельного травматизма по всем видам надзоров в целом имеет устойчивую тенденцию к снижению. За период с 2014 по 2019 год аварийность снизились на 33,6% (с 226 до 150), а количество смертельных случаев — на 38% (с 266 до 165). Если сравнивать значения за два последних года, то по отношению к 2018 году в 2019 показатели аварийности снизились на 14,3%, а количество смертельных случаев — на 6,8%", — говорится в документе.

При этом на объектах использования атомной энергии в 2019 году ведомством не зарегистрировано нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации, аварий, а также событий с радиационными последствиями. Также в 2018 и 2019 годах не было аварий в сфере надзора за гидротехническими сооружениями. В сфере энергетического надзора количество аварий в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось на 31% (до 27 с 39), число погибших — на 7% (до 38 с 41).

Количество аварий в области промышленной безопасности снизилось на 7,5% (в 2019 году — 123, в 2018 году — 133). При этом в 2019 году по сравнению с 2018 годом число аварий на объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности выросло на 58% (2019 год — 19 аварий, 2018 год — 12 аварий); на подъемных сооружениях — на 18% (2019 год — 53 аварии, 2018 год — 45 аварий); на оборудовании, работающем под давлением — на 67% (2019 год — пять аварий, 2018 год — три аварии).

Число людей, пострадавших на ОПО, в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось на 1,6% (в 2019 — 363 человека, в 2018 — 369 человек), в том числе уровень смертельного травматизма сократился на 10% (в 2019 — 126 человек, в 2018 — 136 человек). Число погибших непосредственно в результате аварий в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось на 4% (в 2019 году — 24 человека, в 2018 году — 25 человек).

"Количество выявляемых нарушений по всем видам надзоров остаётся стабильным за последние пять лет и составляет порядка 1 миллиона ежегодно (в 2019 году — 1 187 761 нарушение, на 13,3% больше чем в 2018 году). Высоким сохраняется число случаев административной приостановки деятельности в связи с выявлением грубых нарушений, влекущих непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. Количество таких приостановок за последние четыре года составило более 8 тысяч. В 2019 году были применены 1 804 приостановки", — также отмечается в документе.