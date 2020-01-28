МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Ассоциация "НП Совет рынка" (регулятор энергорынков РФ) предлагает стимулировать развитие технологий, связанных с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), в энергоизолированных районах страны, в том числе на Дальнем Востоке, соответствующее предложение направлено в Минэкономразвития РФ, сообщил журналистам глава "Совета рынка" Максим Быстров.

На изолированных территориях РФ, не подключенных к единой энергосистеме, генерация электроэнергии часто дорогостоящая и, по словам Быстрова, целесообразно субсидировать этот высокий тариф, если при этом будут применяться какие-то новые технологии.

Он пояснил, что можно установить долгосрочный тариф для изолированных территорий, где работает дорогостоящая дизельная генерация. Но при этом можно и по конкурсу отбирать компании, которые на этих территориях будут осваивать технологии в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. Такой механизм поможет сделать определенный технологический шаг вперед, надеется глава НП.

"Объявим конкурс, предположим, на этот конкурс придет какой-нибудь "Роснано" или кто-то из ВИЭ и скажет: если вы нам гарантируете тариф… мы поставим другую генерацию, поставим солнце, ветер, накопитель и будем снабжать. Вот на это надбавку мы готовы тратить. А не тратить ее на технологию позапрошлого века. То есть, чтобы была какая-то динамика", — сказал Быстров.

"Мы вот уже написали письмо, там по этому пункту ответственный Минэк. Мы написали свои предложения, вот то, что я вам рассказал, но только более развернуто, направили это (министру экономического развития РФ Максиму — ред.) Решетникову", — заключил Быстров.